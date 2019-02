Baby spacciatore "rifornisce" di cocaina gli studenti: denunciato

VENEZIA - I carabinieri di Noale hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un minorenne di Martellago. I militari hanno acquisito elementi sui movimenti di stupefacenti tra giovanissimi, incentrati in un parco vicino a numerose scuole. Ieri sera i carabinieri hanno notato 4 giovani che discutevano animatamente, e che all'arrivo dei militari hanno cercato di dileguarsi.



Uno dei ragazzi è stato accusato di essere lo spacciatore di riferimento. Sotto una mattonella di cemento sono state quindi scoperte 12 dosi di cocaina pronte per la vendita. I militari hanno esteso la perquisizione all'abitazione del ragazzo, senza però rinvenire altro. Potrebbe trattarsi di uno spacciatore in fase di «avvio», ma la modica quantità rinvenuta non ha portato al suo arresto.

Ieri mattina una Volante in normale servizio di controllo notava, all’altezza di Villa Querini tre soggetti di colore con fare sospetto, gli agenti decidevano allora di osservarli a distanza. Poco dopo, ai tre si avvicinava un uomo in sella a una bici che dopo aver scambiato poche parole con uno di essi, consegnava delle banconote e riceveva in cambio un involucro sputato dalla bocca. I poliziotti intervenivano immediatamente, fermando ed identificando il potenziale acquirente, un italiano di 46 anni di Venezia, il quale, consegnava due involucri di nylon con all’interno 0.60 gr. di cocaina e riferiva di averli appena acquistati da un pusher africano.



A seguito di ciò gli agenti provvedevano, con l’ausilio di un’altra Volante, a fermare ed identificare il pusher, E.O. ventiquattrenne nigeriano, che nel frattempo non era mai stato perso di vista. L’uomo veniva pertanto accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, dai quali risultava essere inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Venezia emesso dal Questore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE