Controlli antispaccio, dosi nascoste nella corteccia di un albero

BLITZ INTERREGIONALE - Sono 5 gli arresti effettuati dalle forze dell'ordine nei primi tre mesi dell'operazione «scuole sicure» nei 15 comuni italiani individuati dal Viminale (Padova, Torino, Trieste, Venezia e Verona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Roma). La Polizia Locale ha effettuato 2.618 controlli, rilevando 343 illeciti e arrestando tre persone. Più di un chilo di droghe leggere sequestrato. Sono stati, invece, 2.218 i controlli delle forze di polizia. Quattro gli arresti e 170 gli illeciti rilevati. Più di dieci chili di droghe leggere sequestrate e 213 grammi di droghe pesanti. I controlli congiunti tra forze di polizia e Polizia locale sono stati 374.

Continua l’attività di controllo antidroga di Polizia e Carabinieri. Ieri le Volanti hanno identificato 70 persone e controllato tutte le zone a rischio: 4 ragazzi torchiati nel parco di via Mandruzzato. Anche se nei loro confronti il controllo è risultato negativo, i poliziotti hanno cominciato a verificare l’eventuale presenza di dosi di stupefacente nei dintorni, rinvenendo così, occultato all’interno della corteccia di un albero poco distante, un involucro di cellophane contenente oltre 50 grammi di marijuana (valore circa 250 euro). La sostanza, comunque non riferibile ai 4 giovani, è stata sottoposta a sequestro. Ulteriori controlli sono stati disposti dal Questore di Treviso sia per la giornata odierna che per le prossime settimane, con una particolare intensificazione degli stessi nel fine settimana.