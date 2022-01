SPINEA Ha rischiato di morire assiderata. A salvarla l’allarme dato da un residente che rientrando ha sentito le invocazioni disperate di aiuto dell’anziana. San Silvestro drammatico quello vissuto da una 77enne di Oriago che, rientrando a casa in auto a causa della fitta nebbia ha perso l’orientamento, si è infilata in una stradina di campagna ed è finita con la Panda dentro un fossato con un metro d’acqua.



DINAMICA

L’incidente è accaduto attorno alle 20.30 di venerdì nel territorio di Spinea lungo via Parco Rossignago. La visibilità nella zona a quell’ora era molto ridotta, tanto che la pensionata a un certo punto non è più riuscita a capire dove fosse e ha imboccato appunto una strada che poi proseguiva sui un tratto sterrato tra i campi. Pensando si svoltare è invece caduta lungo la sponda di un canale irriguo trovandosi son il muso della piccola utilitaria all’ingiù nel pantano.



ALLARME

In quelle condizioni con l’acqua che le arriva alla cintola e le gambe ”immobilizzate” dalla fanghiglia la 77enne non riusciva più a muoversi e nemmeno a recuperare il cellulare per chiedere soccorso. Non ha potuto far altro che mettersi a urlare per cercare di attirare l’attenzione, suonando anche il clacson. In quelle condizioni a dir poco precarie c’è rimasta oltre un’ora, quando un signore che ha l’abitazione nelle vicinanze ha sentito qualcosa ed è andato a controllare.



SOCCORSI

Sul posto sono stati fatti intervenire il Suem e i vigili del fuoco: questi ultimi, indossate le tute termiche si sono immersi nel canale e hanno scavato per liberare gli arti inferiori della conducente bloccati dal fango. Una volta tratta in salvo la signora è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale e ricoverata per un principio di assideramento.



PAURA

Durante le operazioni era presente anche la figlia, avvertita non appena avuto il numero per chiamarla. Era in forte apprensione perché da un paio d’ore non riusciva a contattare la madre e ancor di più perché il cellulare che la 77enne portava sempre con sé, squillava a vuoto. I pompieri, arrivati anche da Mestre hanno quindi provveduto a recuperare l’automobile che è stata affidata ai familiari della proprietaria.