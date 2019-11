di Marco Corazza

CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - Stavanoquando: la 25enne alla guida, volontaria della Croce Rossa, è stata estratta viva, ma l'amico che sedeva al suo fianco, artigiano e vigile del fuoco ausiliario, è. La tragedia in cui ha perso la vitasi è consumata ieri verso le 18 alle porte del paese.Tutto è ancora da chiarire, anche perché non ci sono testimoni del terrificante schianto, ma secondo il racconto della ragazza, M.D. di Summaga di Portogruaroi due stavano percorrendo via Venezia per. Ed è per questo motivo che i due giovani si sono messi in auto di tutta fretta. Davide, che oltre a lavorare il marmo nell'azienda del padre, è stato anche un vigile del fuoco ausiliario, con il suo spirito altruista si è fatto avanti e ha voluto accompagnare la ragazza.