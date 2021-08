Focolaio al villaggio estivo Ferrari di Caorle: 3 bimbi e un'adulta positivi, oltre 50 in isolamento

CAORLE (Ve) - A Caorle nel villaggio estivo «Josef Ferrari» gestito dalla Caritas della Diocesi di Bolzano-Bressanone tre piccoli ospiti provenienti dall'Alto Adige sono risultati positivi al Covid-Test. Anche una accompagnatrice è risultata positiva.

Ben 50 bambini che sono stati a contatto con i positivi ora si trovano in isolamento. I piccoli positivi hanno qualche linea di febbre e raffreddore. Sono ritornati a casa in accordo con le autorità. Non è chiaro come siano entrati in contatto col virus. Sono 260 i bambini e giovani e 30 gli accompagnatori che si trovano nel villaggio estivo a Caorle.

Per i piccoli che non sono stati a contatto con i positivi la vacanza invece continua regolarmente.