Coronavirus in Veneto, "solo" 7 decessi nella notte, meno di 7mila persone in isolamento domiciliare

I dati aggiornati segnalano altre 7 vittime da ieri alle 17, tutte in ospedale: il totale dei deceduti dall'inizio della crisi a 1459, dei quali 1141 in ospedale. In isolamento ci sono attualmente solo 6904compreso l'isolamento fiduciario di chi arriva dall'estero. Positivi sono 17.960 (+92). I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.012 con la probabile la discesa sotto quota mille nelle prossime. I ricoverati in terapia intensiva sono 114. Dimessi 2.594, mentre i guariti complessivi sono 8.161. È il bilancio alle 8 di Azienda Zero-