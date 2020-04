MESTRE - C'erano operatori della Polizia municipale, della Protezione civile, operatori domiciliari, addetti all’assistenza e alla cura di persone non autosufficienti o minori a domicilio, membri delle associazioni di volontariato a diretto contatto con soggetti positivi Covid-19 tra le 1450 persone che stamattina sono state sottoposte a test in un ampio screening di contrasto al Coronavirus che l'Ulss 3 Serenissima.



«Con la seconda uscita nel territorio del Comune di Venezia, prevista per sabato nella Città storica e dedicata ad altri 200 operatori del Comune di Venezia - spiega il direttore generale dell'UIss 3 Giuseppe Dal Ben - concludiamo il tour dei test territoriali, con cui abbiamo già coperto tutti gli altri Comuni portando i test e gli operatori che li eseguono nei luoghi delle singole comunità locali».

D'intesa con i singoli sindaci sono stati individuati i luoghi in cui organizzare le operazioni di verifica del contagio, e sono stati stesi gli elenchi delle persone da sottoporre al test.



Nei giorni scorsi (da mercoledì 22) erano già state sottoposte a test 2433 persone, in tutti i Comuni dell'Ulss 3 esclusa Venezia. Come accaduto oggi al Taliercio, dopo una breve accettazione, con etichette nominali già predisposte dal momento della convocazione, i soggetti invitati si sono sottoposti al test che prevede una piccola puntura sul polpastrello per l'analisi del sangue così raccolto attraverso la classica "tavoletta"; per ciascun soggetto testato l'esito è giunto disponibile in una decina di minuti; i soggetti negativi hanno avuto una risposta praticamente immediata, certificata anche con un documento scritto; i test che hanno dato risultato positivo sono stati immediatamente verificati con “tampone” nasofaringeo, il cui risultato viene comunicato nel giro di 24/48 ore.



«La percentuale di persone positive al primo passaggio - sottolinea il dottor Sbrogiò, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima - è molto bassa, ben inferiore all'1 per cento».

Questa vasta operazione di test per il contrasto alla diffusione del virus segue quella, altrettanto capillare, messa in campo dall'Ulss 3 Serenissima nei giorni scorsi, all'interno di tutte le strutture socio-sanitarie sul territorio, con circa 1600 persone testate il 71 strutture. E si affianca agli altri piani su cui l'Ulss 3 Serenissima continua a lavorare, sottoponendo ai test gli operatori sanitari propri e sul territorio, e le Case di Riposo, dove tutti gli ospiti sono stati sottoposti a verifica e vengono ciclicamente di nuovo testati, con un continuo monitoraggio. Il parallelo l’Azienda sanitaria veneziana sta organizzando le attività di verifica per il contrasto al virus tra le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

