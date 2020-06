Il Venezia: «Servono altri tamponi, impossibile giocare la gara col Pordenone»

Il Venezia ha comunicato nel trado pomeriggio di oggi - 19 giugno - che, «non sussistono le condizioni minime per poter disputare la partita in programma domani sera alle 20,30 a Trieste contro il Pordenone». La società spiega che la comunicazione della Lega B relativa al protocollo 'soft' per la sicurezza è giunta solo oggi in tarda mattinata.

L'Asl ha comunicato la necessità di fare i tamponi a tutta la squadra, consentendo il trasferimento a Trieste solo il giorno successivo al test. Tempi che impediscono, di fatto, la possibilità di disputare la gara di sabato.

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA