Coronavirus: morto Davide Frisoli preside del Benedetti-Tommaseo e del Bruno-Franchetti

Davide Frisoli

VENEZIA - È morto di Coronavirus . Aveva 58 anni e abitava a Mestre assieme alla moglie insegnante di lettere e ai due figli, il più giovane frequenta le medie e il più grande è in prima liceo scientifico al Morin di Mestre.Frisoli era molto conosciuto in città dove per anni è stato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Viale San Marco a Mestre. Dallo scorso anno scolastico aveva preso la guida dei due licei veneziani e in reggenza dei due mestrini, si tratta di istituti che comprendono i licei classici, scientifici e linguistici.E' stato colpito dal Coronavirus quando la scuola era già stata chiusa ed era ricoverato all'ospedale di Mestre dall'8 marzo. Le sue condizioni si sono presto aggravate ed è stato trasferito in terapia intensiva. Una settimana fa la direzione scolastica regionale aveva nominato il suo sostituto, la dirigente Michela Michieletto. Tutti fino all'ultimo però hanno sperato che Davide Frisoli potesse farcela, confidando sul suo fisico forte e ancora giovane. Invece questa notte la situazione è precipitata.