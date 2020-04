«Grazie per la tua autentica passione, per la capacità di ascolto e la tua gentilezza»

Il cordoglio del liceo Bruno-Franchetti di Mestre per la morte da coronavirus del preside Davide Frisoli, deceduto a 58 anni.

Coronavirus: morto Davide Frisoli preside del Benedetti-Tommaseo e del Bruno-Franchetti

«Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Dirigente scolastico Davide Frisoli.

Ricordiamo con gratitudine l'autentica passione con cui ha guidato in questi anni il nostro Istituto, prendendosi a cuore, con ironia e con signorilità, anche le situazioni più complicate. Custodiamo come un dono prezioso la sua garbata gentilezza nelle relazioni con le persone, la sua capacità di ascolto, la sua affabilità nell'affrontare anche i problemi più delicati, il suo rispetto per il mondo della scuola. Lo sentiamo ancora presente, sorridente, in mezzo a noi, tra le aule e i corridoi della nostra scuola... così desideriamo sentirlo vicino. Ci stringiamo con affetto alla moglie e ai figli in questo momento di angoscia e di vuoto».

