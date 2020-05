Brugnaro: «La città regge, nuovo sistema di trasporto pubblico-privato, test valido anche per il futuro»

VENEZIA - «Siamo reggendo» è il commento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oggi - 18 maggio - ai terminal di piazzale Roma per fare il punto della prima giornata di riapertura completa delle attività commerciali nella città lagunare. «Venezia - ha continuato - sta sperimentando un sistema di trasporto, a metà tra pubblico e privato. Questo comprende anche l'utilizzo delle moto e delle bici. Ovviamente è ancora una situazione di emergenza, credo che durerà qualche mese. Ma questa può essere l'occasione anche per ripensare tutta la mobilità cittadina, una volta che tutto questo sarà finito».

L'afflusso in città stamani non risente delle ondate di turisti che solitamente invadono il centro storico lagunare.

«Anche questa - ha proseguito Brugnaro - è una cosa che ci porteremo per molti mesi; ognuno farà la propria parte, il Governo, la Regione e il Comune. Ora stiamo pensando a gestire questa fase che è ancora di emergenza poi si vedrà», ha concluso.



