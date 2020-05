San Marco (finalmente) rinasce: ecco l'elenco di tutti i negozi che riaprono

Ultimo aggiornamento: 18:37

VENEZIA - Dopo 69 giorni di lockdown, quasi 10 settimane consecutive di stop forzato per Covid-19, si riparte: oltredia Venezia,, domani, lunedì 18 maggio, tra, Calle Larga XXII Marzo e tutta l'area Marciana.Altri se ne aggiungeranno dal primo giugno.Le boutiques delle griffe, come, e le gioiellerie storiche della, comeo negozi come Ottica Mantovani, Officina Bernardi, Pelletteria Pagan, così come la Galleria d'Arte Contini, si preparano ad accogliere i propri clienti già da lunedì 18 maggio, nel rispetto delle linee di indirizzo della Regione del Veneto - rileva l'Associazione - per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, senza dimenticare la tutela della salute di utenti e lavoratori.Le boutique Prada e Dolce & Gabbana, così come Roberto Coin Boutique, apriranno lunedì 1 giugno. Molti hotel soci di Associazione Piazza San Marco riapriranno a luglio, come il Gritti Palace e l'Hotel Danieli, mentre riparte per primo lo storico Hotel Saturnia & International che riaprirà al pubblico in settimana. Osteria contemporanea e Ristorante stellato di Venissa contano di riaprire lunedì primo giugno. I bar e Gran caffè di Piazza San Marco, come Caffè Florian, Gran Caffè Lavena, Grancaffè Quadri e Gran Caffe Chioggia, rimangono al momento ancora chiusi.