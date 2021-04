Coronavirus in Veneto: crescono i contagi, 1.145 nuovi positivi e 22 morti in 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 4 aprile 2021, domenica di Pasqua, diffusi dalla Regione Veneto nel report aggiornato alle ore 17. Sono ancora 1.145 i nuovi positivi e 22 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente contagiate e in isolamento sono 37.484, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 10.749. I pazienti ora ricoverati nei reparti non critici sono 1.938, e 300 sono in terapia intensiva.

