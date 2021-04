Bollettino Covid Veneto oggi, 4 aprile 2021. Nuovi contagi, vittime e ricoveri

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 4 aprile 2021, giornata di Pasqua. Il virus non sembra perdere forza oggi in Veneto: ci sono stati 1.185 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 24 persone decedute. Anche la pressione negli ospedali non diminuiscenelle aree non critiche, dove i pazienti in più ricoverati sono 29, mentre calano le terapie intensive, con 5 pazienti in meno.

Da inizio pandemia da Covid il totale dei positivi sale quindi a 388.786 casi e 10.738 vittime. Gli attuali positivi sono 37.467. Nei reparti ordinari degli ospedali sono ricoverati in totale 1.938 persone, nelle terapie intensive ce ne sono invece 297.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni