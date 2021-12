VENEZIA - Il Venezia si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia. I lagunari hanno battutto oggi, 14 dicembre, per 3-1 la Ternana tra le mura amiche dello stadio Penzo. Per i padroni di casa in gol Heymans al 49', Crnigoj al 66' e Forte all'81'; la rete degli umbri porta la firma di Pettinari al 53'. Il Venezia affronterà agli ottavi l'Atalanta.