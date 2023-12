Venezia. Trasporti esonerati dalla riscossione del contributo di accesso: approvata la convenzione della Giunta comunale

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia, nella seduta di oggi, martedì 12 dicembre, ha approvato la delibera per la convenzione che regola i rapporti con i vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre e acqueo e i vettori ferroviari.

«Questa delibera agevola i vettori, soprattutto ferroviari ed esercenti il trasporto pubblico locale, esonerandoli dalla riscossione del contributo d'accesso insieme al prezzo del biglietto - ha commentato l'assessore Alessandro Zuin - Ciò ovviamente riveste una notevole importanza in quanto è impensabile che i vettori possano gestire non tanto i pagamenti, quanto le esclusioni/esenzioni.

La Giunta ha anche licenziato la delibera di consiglio per l'affidamento in house per l'anno 2024 del servizio di vendita e riscossione del Contributo di accesso, con o senza vettore, e la gestione delle relative attività accessorie a Vela Spa. «Con questa delibera, che poi approderà in Consiglio comunale, affidiamo la riscossione del Contributo d'accesso alla nostra partecipata Vela Spa, che è la nostra società del Gruppo Avm Spa che si occupa della bigliettazione del trasporto pubblico locale - ha precisato Zuin - .Una scelta naturale che vedrà Vela portare la sua esperienza anche in questo nuovo ambito. Si tratta pertanto di un altro passo in avanti verso l'istituzione di questo importante strumento - ha concluso - che ci consentirà di regolare i flussi del turismo giornaliero disincentivandolo nei giorni da 'bollino rossò che nel corso del 2024, in via sperimentale saranno 29».