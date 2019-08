di Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAORLE (VEENZIA) - Ile poi ilin compagnia deglinel mare dirischia di trasformarsi in tragedia. È finita in ospedale a San Donà di Piave unache stava trascorrendo lo scorso weekend nella cittadina balneare veneziana assieme a un gruppo di coetanei. Una serata d'estate tra ragazzi, di quelle che sarebbero rimaste scolpite nella memoria e da raccontare negli anni, ha però rischiato di concludersi con terribili conseguenze. Già, perché il gruppo di giovani ha fatto un giro tra le valli della cittadina marinara, con la 19enne di Montebelluna che ha deciso di prendere un gelato. Poi tutti si sono spinti fino alla Madonnina dell'Angelo, e il caldo afoso ha convinto i ragazzi a tuffarsi in mare. Tutto sembrava filare liscio, con la suggestiva chiesetta alle spalle e l'acqua del mare refrigerante che aveva reso la serata decisamente meno pesante.