Dal cuore dell'Africa a Jesolo, ecco le miss della Guinea Bissau

di Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO Dal cuore dell'Africa all'Italia, sognando un futuro nella moda. Jesolo sempre più capitale della bellezza, anche di quella etnica. In attesa dell'arrivo delle 180 pre-finaliste di Miss Italia, che dal 3 all'8 settembre si contenderanno i 30 posti per la finale di Milano, in città sono arrivate cinque concorrenti della prima edizione concorso di bellezzaL'INIZIATIVASi tratta dell'evento, per la prima volta organizzato in Italia, che incorona la ragazza più bella della Guinée Bissau, ma residente nelle regioni italiane. A Jesolo sono arrivate cinque delle concorrenti che puntano al titolo: Pascaline Malou, 20 anni, residente a Lecco; Lucie Mendy, 20 anni, di Bergamo; Lurdes Mende, 24 anni di Bolzano; Windjaba Nelia Latena, 18 anni di Verona e Hilaria Ialà, 21 anni, di Rovigo. Nei giorni scorsi hanno fatto tappa sul litorale, dove hanno realizzato alcuni servizi fotografici tra la spiaggia e alcuni hotel. In ogni caso strappando un'infinità di applausi tra gli ospiti presenti. Se la vincitrice del concorso verrà incoronata nella serata finale del 29 settembre a Erba in provincia di Como, le cinque ragazze hanno sfilato e incantato il pubblico jesolano anche durante la fase finale di Spritz for Africa, la festa che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Aurora per concludere la raccolta di fondi organizzata da gruppo Missionario Bedanda, il gruppo di volontari di Jesolo che da anni realizza missioni in Guinea Bissau. Anche in questo caso il pubblico ha tributato forti applausi alle ragazze, alla ricerca di una nuova vita e di un nuovo sogno che potrebbe passare attraverso la moda e le passerelle.L'IMPEGNOGrande, visti i riscontri positivi ottenuti, la soddisfazione per il gruppo missionario. «E' già da qualche anno dice Devis Rampazzo, presidente dei missionari che allestiamo Spritz for Africa, l'edizione di quest'anno rappresenta però un sogno realizzato perché era quello che volevamo organizzare fin dal primo anno: intrattenimento sulla spiaggia, la grande festa serale alla quale hanno poi partecipato le ragazze che puntano al titolo». Confermato, e non c'erano dubbi, anche l'impegno in Africa. «Il nostro gruppo opera da trent'anni in Guinea conclude Rampazzo - e ora operiamo con una Ong che abbiamo fondato noi stessi e porta il nome di Jesolo. In questo caso l'obiettivo è ottenere fondi per sviluppare progetti direttamente in Guinea. In questi anni abbiamo sviluppato sei missioni, realizzate completamente da soli. Da circa dieci anni abbiamo avviato una collaborazione con la diocesi di Bissau che ci indica i progetti da realizzare. Tra questi c'è la costruzione di un centro polivalente per il quale abbiamo portato a termine la prima parte. Ora abbiamo iniziato la seconda, che prevede la realizzazione di una biblioteca: dopo l'accoglienza, l'obiettivo primario è quello di favorire l'istruzione».Giuseppe Babbo