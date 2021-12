Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia già sold out: in presenza e con capienza al 100%

VENEZIA - Torna in presenza l'appuntamento con il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, aperto con capienza al 100% per mille spettatori e già "sold out". Orchestra e Coro saranno diretti dal maestro Fabio Luisi, i due solisti protagonisti saranno la soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde. Il programma musicale del concerto si divide in due parti: la prima sarà esclusivamente orchestrale con la Sinfonia n. 9 'Dal nuovo mondò di Antonin Dovrak, e la seconda dedicata invece al melodramma, che si concluderà con il Va pensiero di Giuseppe Verdi. Questa seconda parte sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1, a partire dalle 12.20 del primo gennaio, accompagnata da momenti di danza interpretati dai ballerini di Aterballetto, diretti da Diego Tortelli.