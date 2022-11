Via Libertà chiusa per lavori, disagi alla circolazione fra Mestre e Venezia

MESTRE - Code e disagi da oggi - 19 novembre - alla circolazione e nei collegamenti fra Mestre e Venezia. Fino alle 6 di mattina di lunedì 21 novembre via Libertà (il tratto urbano della Statale 11 che porta in centro storico) rimane chiusa dal cavalcavia di corso del Popolo fino al cavalcavia di San Giuliano, per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario in corrispondenza con la stazione di Porto Marghera.

Il traffico da e per Venezia avviene attraverso il cavalcavia di San Giuliano, con la Polizia locale che indica le deviazioni al traffico.