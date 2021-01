​Girava con due coltelli e un pugnale in auto, mentre a casa nascondeva la droga

CHIRIGNAGO (VENEZIA) - Sorpreso con armi e droga la notte di Capodanno, la Polizia locale arresta un 35enne di Chirignago.

Poco dopo la mezzanotte, un cittadino italiano di 35 anni, residente a Chirignago, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso di armi da taglio.

L'uomo, su cui gravavano sospetti circostanziati, è stato tenuto sotto controllo fin dal tardo pomeriggio dagli uomini del Servizio Sicurezza Urbana e poi pedinato poco dopo la mezzanotte quando è uscito dalla propria abitazione alla guida di un'auto, in violazione della normativa anti Covid. Bloccato in via Risorgimento dal Nucleo Operativo e Cinofilo, a seguito del controllo eseguito dall'unità cinofila antidroga del Corpo è stato recuperato un involucro di plastica contenente l'equivalente di 19 dosi di cocaina, suddivise in sei bustine termosaldate.

Al termine della perquisizione del veicolo, inoltre, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico con blocco della lama, nel bagagliaio è stato invece trovato un pugnale.

E' quindi scattata una perquisizione domicliare a seguito della quale sono state recuperate 36 confezioni di metadone sigillate (33 da 50ml e 3 da 25ml), un bilancino di precisione con diversi residui di hashish sul piatto di pesatura, 6 coltelli di vario genere con residui di hashish e cocaina sulla lama, 2 involucri di pellicola utilizzati per il confezionamento dello stupefacente e una cartuccia calibro 12 a pallettoni non ancora esplosa. Il trentacinquenne, con precedenti di polizia per detenzione di armi e alcune violazioni amministrative per uso e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

