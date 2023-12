CHIOGGIA (VENEZIA) - «Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo me lo chiedono da quando è finita la prima stagione. Mi hanno scritto sui social, mi fermavano per strada». «Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single forse».

A parlare è la brava e autoironica attrice Pilar Fogliati alla vigila della partenza su Netflix della seconda stagione - sempre ambientata a Chioggia - di "Odio il Natale", dal 7 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La protagonista dei nuovi sei episodi è Gianna un'infermiera che sembra poter finalmente affrontare il suo primo Natale in coppia. Ma ancora una volta sarà proprio la vigilia a scombinare le carte, e Gianna si ritroverà a fare i conti con un nuovo countdown tra mille imprevisti.

IL GIUDIZIO

Fogliati avverte: nella mia vita «io amo tantissimo il Natale, voglio dirlo. Lo adoravo da piccola ed ancora di più oggi, è un modo per riunirci tutti, viviamo distanti. A Natale ci divertiamo a invitare amici, separati, single, chiunque lo desideri. Quindi chi lo detesta perchè magari è solo, o non si sente a suo agio, sta attraversando un momento delicato è ufficialmente invitato, tutti a casa Fogliati, quest'anno siamo disposti ad adottare a Natale, ci piacciono le lunghe tavolate».

La serie in fondo è anche questo: piccole dosi pensate soprattutto per chi si appresta a passare le imminenti feste da single, come se questa condizione sentimentale fosse una condanna o un'onta alla civiltà. Le domande dei parenti - «non sei ancora fidanzato/a?», «stai con qualcuno/a?», «sei ancora da solo/a?» o anche ai giovanissimi che come vanno gli studi che facoltà hai scelto, quando ti laurei - sono sempre pronte all'assalto. Natale è anche la festa in cui uno fai i conti con se stesso. A che punto sono della mia vita.

LA CARRIERA

La domanda più fastidiosa che l'è stata fatta?

«Forse a 19 anni - confessa Fogliati -, ero entrata all'Accademia Silvio D'Amico: Studio recitazione. Certo, questo come hobby. Ma come laurea?. Poi sono sempre stata fidanzata. Ora lo sono da molto tempo e stabilmente e sono innamorata. Quando mi sposo non lo so. Ora sono tanto impegnata, ho appena terminato le riprese di un film di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto che fa la parte nel film di un regista, io sono un'attrice sfigata che a un certo punto si presenta al cast per il ruolo di Romeo. Uno di quei ruoli che pensi possano capitare una sola volta nella vita, è stato bellissimo mettermi nei panni del mondo maschile».

IL CASO CORTELLESI

Fogliati è contenta del successo del film di Paola Cortellesi? «Felicissima, un film straordinario, mi ha commossa, realizzato da una regista e attrice che ha sempre incentrato la sua carriera su scelte intelligenti. Aspettiamo tutti il prossimo». Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. «Con l'aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un nuovo vicino di casa (il padovano Pierpaolo Spollon nel ruolo di Filippo) con la figlia adolescente, Gianna capirà che l'amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c'è, è impossibile non riconoscerlo. Pilar Fogliati torna affiancata da Beatrice Arnera (Titti), Fiorenza Pieri (Margherita), Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta), Simonetta Solder (la Caposala). La seconda stagione di Odio il Natale, prodotto da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, è diretta da Laura Chiossone.