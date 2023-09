Porto di Chioggia, nave cargo fermata: gravi carenze tecniche

CHIOGGIA - La Capitaneria di porto-Guardia Costiera ha sottoposto a fermo amministrativo nelunabattente bandiera Vanuatu in esercizio per unache non ha rispettato gli standard di sicurezza previsti. Si tratta della quinta detenzione che interessa gli scali clodiensi quest'anno. Il provvedimento è stato adottato in quanto l'unità, approdata nei giorni scorsi allo scalo portuale didopo un'ispezione da parte dagli ispettori è risultata in condizioni sub-standard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione e prevenzione da inquinamenti marini; in particolare a causa di gravi carenze nella prevenzione antincendio e di impreparazione dell'equipaggio, risultato non adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze.