Chioggia, la Cittadella della Giustizia passa al Demanio: si punta al nuovo Commissariato

CHIOGGIA - Un passo avanti verso la concretizzazione del Commissariato di Polizia di Stato a Chioggia. Oggi, giovedì 30 novembre, è stato formalizzato il trasferimento della ex Cittadella della Giustizia al Demanio da parte del Comune di Chioggia.

Enorme soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Venezia, il quale ha enfatizzato l'importante avanzamento del percorso volto alla realizzazione del Commissariato distaccato di Chioggia, un fulcro strategico per l’area sud della provincia di Venezia, destinato a fornire ulteriore supporto, anche in termini di pratiche amministrative, anche alla zona della Riviera del Brenta.

«Dopo tutti questi anni questo risultato darà finalmente dignità ai poliziotti che quotidianamente sono impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. E anche la città di Chioggia avrà un Commissariato adeguato alle esigenze di cittadini, collocato in una posizione strategica, servito anche dal trasporto pubblico locale ed extraurbano», ha commentato Mauro Armelao. Il sindaco di Chioggia, inoltre, si è impegnato a ringraziare personalmente Michele di Bari, prefetto di Venezia, per il notevole traguardo raggiunto. Tale successo infatti è stato reso possibile grazie alla determinazione e all'impegno di quest’ultimo, che sin dalla sua prima visita a Chioggia ha assunto l'onere di seguire personalmente l'intera vicenda, accelerando le procedure necessarie per la realizzazione della nuova sede del Commissario di Chioggia.

Il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del nuovo Commissariato, pari a circa 3,5 milioni di euro, sarà a carico del Ministero dell'Interno, mentre l'Agenzia del Demanio sarà responsabile dell'adeguamento e del miglioramento sismico, con un budget di circa 2 milioni di euro. Questa iniziativa consentirà il rilascio dell'attuale sede del Commissariato, un immobile di proprietà del Fondo Immobili Pubblici (FIP), portando a un risparmio annuo di oltre 150 mila euro in canoni di affitto.

Questa operazione permetterà di affrontare in modo tangibile le necessità logistiche delle forze dell'ordine operanti sul territorio e di ridare vita a un edificio attualmente inutilizzato, destinandolo a servizi pubblici con effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale della comunità.