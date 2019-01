Guerra sul deposito Gpl, il pressing dei ministeri

di Marco Biolcati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA - «Impianto pronto a marzo, ma mancano tutti i permessi per metterlo in funzione». Il Comitato No Gpl esce dall'incontro con i Ministeri (Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti e Beni e attività culturali), con l'amministrazione comunale e con gli avvocati di Costa Bioenergie con un «moderato ottimismo». Tra due mesi l'impianto di Gpl in Val da Rio sarà ultimato, ma è ancora lontana, secondo il comitato, la data di entrata in funzione. «Siamo soddisfatti e moderatamente ottimisti spiega il presidente Roberto Rossi soprattutto per l'atteggiamento tenuto dai Ministeri nei confronti della società. I rappresentanti di Costa Bioenergie continuano ad asserire che tutto è a posto e che i permessi ci sono tutti. In realtà questo scenario è stato ampiamente smentito dai rappresentanti dei Ministeri: Costa Bioenergie ha il permesso di costruire e di finire l'impianto, ma che le navi gasiere possano