Fiumi di droga a Chioggia, sequestrati 20 chili di stupefacenti e mezzo milione di euro in contanti

Fiumi di droga a Chioggia, novità sull'operazione Tsunami del 6 febbraio: perquisizioni a tappeto nelle case e nei luoghi nella disponibilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini. Il risultato è sorprendende: sequestrati, solo nella giornata ieri, oltre 20 chili di sostanze stupefacenti. Ma di più: il grosso colpo è stato il ritrovamento di un ingentissimo quantitativo di denaro contante. Sommati ad altri ritrovamenti, il totale è di ben oltre mezzo milione di euro in denaro contante.

Si tratta di 6 chili diin tre garage che si trovavano in Sottomarina nella disponibilità di D’Ambrosio Raffaele, in particolare all’interno di un’autovettura e in alcuni borsoni. Sono stati trovati anche oltre 15 chili di, in quanto - ai 4 kg sequestrati al De Pascalis Cristian, tratto in arresto in flagranza nella giornata di ieri -, altri 9 chili si trovavano in un garage sempre a Sottomarina a disposizione di Carisi Alessandro.

DENARO CONTANTE

Ma di più: il grosso colpo è stato il ritrovamento di un ingentissimo quantitativo di denaro contante. Difatti, nella disponibilità di Di Bella Marco sono stati rinvenuti 70.000 euro presso alcune abitazioni all’interno di una cassaforte ben nascosta a prova di ladri e circa 170.000 euro circa presso un garage all’interno di tre beauty-case custoditi in un’auto in stato d’abbandomo, all’interno di un’auto. 60.000 euro circa sono stati rinvenuti invece in un’abitazione all’interno di beauty-case, nella disponibilità di D’Ambrosio Raffaele. In casa di Furlan Sandro sono stati rinvenuti 40.0000 euro circa all’interno di una cassaforte.



Droga a Chioggia, i dettagli dell'operazione Tsunami

Tutti i nomi

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA