Lite per futili motivi fra marocchini: due coltellate all'addome, 42enne è gravissimo

CHIOGGIA - Tentato omicidio ieri notte in strada a. Un 42enne di nazionalità marocchina è stato ferito gravemente da due coltellate all'addome e al costato inferte da un suo connazionale.L'uomo è stato portato in ospedale dove si trova attualmente in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. A colpire il 42enne sarebbe stato un conoscente che è già stato individuato dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. All'origine ci sarebbe un litigio per questioni private, sfociato nell'aggressione a coltellate in una zona residenziale al civico 416, al centro tra due grandi condomini.