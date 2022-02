VENEZIA - Tiratore per passione e ora anche campione regionale. Lui è Cristian Angiolin di Treporti, noto chef della Locanda Cipriani a Torcello e da domenica scorsa anche campione regionale di tiro al volo di Terza categoria. Nello scorso weekend, al tiro al volo Vecio Piave di Caposile, giusto al confine tra Jesolo e San Donà, è stato tra gli assoluti protagonisti dell’ultima prova del campionato invernale di tiro al volo specialità di fossa olimpica. Si è trattato dell’ultima tappa del campionato regionale che in precedenza si è svolto al tiro a volo “G. Rosatti” di Ponso (Padova), al Tav di Santa Lucia di Piave (Treviso) e al Tav di Zevio, in provincia di Verona. Da venerdì a domenica scorsa, nel tiro al volo sandonatese, si sono contesi il titolo 180 tiratori provenienti da tutta la Regione. A decretare i vincitori è stata la somma dei voti è stata la somma delle migliori tre gare su quattro. A trionfare, con il punteggio di 47, nella Terza Categoria, è stato appunto lo chef litoraneo alla sua prima partecipazione ad un campionato agonistico. Lo stesso Angiolin si è poi piazzato al terzo posto, con un punteggio di 22, nella classifica del torneo che premia i migliori di ogni categoria. Fra le donne (cat. Ladies) ha prevalso nella tappa di ieri Luciana Bottaro di Piove di Sacco (Padova). Per la prima e seconda categoria ha vinto invece il vicentino Michael Caregnato di Rosà su un lotto di 24 tiratori in gara. Soddisfatto del risultato ottenuto, Cristian Angiolin, tornato alle gare agonistiche da pochi mesi.

IN GARA PER IL TITOLO NAZIONALE

«In passato – racconta lo chef – avevo praticato il tiro al volo in modo amatoriale, tra i 18 e i 19 anni per alcuni mesi. Poi ho smesso, per dedicarmi al lavoro e alla famiglia. Lo scorso agosto ho deciso di riprendere ma in modo agonistico, tesserandomi anche nella società di Santa Lucia. Mi sono iscritto al campionato regionale con la voglia di fare bene, alla fine ho vinto il titolo regionale: è un’emozione immensa». Come da regolamento ora Cristian Angiolin, parteciperà al campionato nazionale di categoria che si disputerà a Conselice, in provincia di Ravenna, dove confluiranno i tiratori qualificati in tutte le regioni d’Italia e che si terrà il prossimo 27 marzo. «Sarà un’emozione ancora più grande – conclude Angiolin – poter rappresentare il Veneto alle finali nazionali». A complimentarsi con lo chef è stato anche Adriano Lonardi, delegato regionale della Federazione italiana tiro al volo. «Cristian – ha detto – si è dimostrato un tiratore promettente. Ha tutte le doti per fare bene anche nelle prossime gare, ha ripreso questo sport da alcuni mesi dimostrando da subito di saper mantenere la massima concentrazione ma anche la capacità nel saper controllare le emozioni di mantenere la necessaria lucidità prima del tiro». Il delegato regionale ha inoltre espresso la soddisfazione per la buona riuscita di tutte le prove organizzate in Veneto.