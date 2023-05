Cavarzere. Controlli in un negozio, arrestata neomamma 29enne: ha messo a segno colpi in tutta Italia

CAVARZERE - Controlli in un negozio, arrestata mamma 29enne che ha messo a segno colpi in tutta Italia. I Carabinieri della Stazione di Cavarzere, nel corso di un servizio perlustrativo in un esercizio commerciale, hanno proceduto al controllo di una donna di 29 anni.

Nel corso delle operazioni i militari hanno accertato che a carico della 29enne pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato libero, emesso dal Tribunale di Catania, dovendo espiare 13 anni, 1 mese e 9 giorni di reclusione e 1 anno e 3 mesi di arresto.

Il provvedimento era stato differito con “comunicazione di differimento provvisorio dell’esecuzione delle pene detentive” sino alla data della nascita del figlio, essendo la donna incinta. Accertato l’avvenuto parto e quindi il termine del differimento del provvedimento, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto e all’accompagnamento della donna alla Casa Circondariale di Venezia con il figlio.