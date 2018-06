Moto Honda contro una Mercedes, gravi due centauri, ferito l'autista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVALLINO-TREPORTI - Prima lo schianto contro un'auto, poi il volo nel fossato. Incidente stradale ieri a Cavallino-Treporti alle 18.15, in via Pordelio, a poca distanza con l'incrocio con via Della Marinona. Due i mezzi coinvolti: unacon in sella due 23enni di Cavallino-Treporti, S. A. e T. B, quindi unaguidata da P.L, 79 anni diche viaggiava assieme alla moglie e al nipotino di 4 anni.Ad avere la peggio sono stati i due centauri, sbalzati di sella: hanno concluso il volo nel fossato che fiancheggia la strada comunale: a tenerli fuori dall'acqua sono state alcune persone di passaggio che hanno assistito allo scontro. Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Verde di Ca' Savio assieme ad un'ambulanza del 118 del pronto soccorso di Jesolo. Poi l'elicottero del Suem fatto alzare in volo dalla centrale operativa. Ad intervenire sono stati quindi i vigili del fuoco di Jesolo che hanno recuperato i due centauri e messo in sicurezza la carreggiata.Una volta stabilizzato T.B. è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. All'ospedale di San Donà è stato invece trasferito S.A. e il conducente dell'auto, seguito poi dalla moglie. Illeso, invece, il bambino. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale che nelle prossime ore potrebbero ascoltare anche dei testimoni per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Per consentire tutte le varie operazione gli agenti hanno bloccato il traffico in via Pordelio per oltre un'ora. La scena dello scontro ha impressionato non poco gli automobilisti di passaggio e gli abitanti della zona.