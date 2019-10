CAVALLINO-TREPORTI - Donna muore sugli scogli poco prima delle 18 in località Ca’ di Valle nei pressi del chiosco "da Gerry". Sono stati chiamati i soccorsi perchè non rispondeva. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerla. All’arrivo della squadra il personale del Suem 118 stava già facendo il possibile per rianimare la donna dell’età approssimativa di 60 anni. Nonostante i lunghi tentativi, il personale medico ne ha dovuto dichiarare il decesso. Sul posto anche l’elicottero del Suem.

