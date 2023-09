«Il casinò di Venezia non ha diritto ai finanziamenti pubblici per riparare eventuali perdite», la sentenza del Consiglio di Stato

VENEZIA - ​«Il casinò di Venezia non ha diritto ai finanziamenti pubblici per eventuali perdite», la sentenza del Consiglio di Stato.

Per la quinta Sezione del Consiglio di Stato, la Società Casinò di Venezia Gioco S.p.a. non costituisce organismo di diritto pubblico: essa svolge attività eminentemente commerciale e non ha, per Statuto, il diritto al ripiano di eventuali perdite mediante il ricorso stabile a finanziamenti pubblici.

Per i giudici amministrativi, la particolare disciplina della Casa da Gioco, risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d'azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza trasformarsi nell'esercizio di una pubblica funzione.