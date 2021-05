Casinò di Venezia, allo studio la ripresa dal 7 giugno

VENEZIA - Se i parametri verranno confermati, e il 7 giugno il Veneto entrerà a tutti gli effetti in fascia bianca, la Regione dovrà emanare l’ordinanza per le riaperture delle attività. Fra le misure allo studio c’è anche la ripresa delle sale da gioco e da scommesse, compreso il Casinò di Venezia, la cui ripartenza sarebbe invece fissata per il 1° luglio sul calendario nazionale. Il presidente Luca Zaia si sta confrontando sul tema con il collega Giovanni Toti, che in Liguria ha il caso di Sanremo. Nel frattempo l’assessore Manuela Lanzarin ha seguito l’aggiornamento delle linee-guida per questo settore (oltre che per le sagre, le fiere e i corsi di formazione). La proposta delle Regioni include il cambio frequente delle carte con nuovi mazzi e la disinfezione delle superfici delle macchine a contatto con le mani, come pulsantiere e maniglie, almeno una volta all’ora.