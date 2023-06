Venezia. Case per gli universitari, firmato l'accordo: nuovi edifici su aree compromesse o ex portuali

VENEZIA - Rendere Venezia una 'città campus': è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato stamane, 29 giugno, a Cà Farsetti, sede del municipio lagunare, tra Regione Veneto, Comune, Università Cà Foscari e Iuav, Accademia di belle arti, Conservatorio Benedetto Marcello e la Fondazione «Venezia capitale mondiale della sostenibilità». Il progetto individua le linee di indirizzo per implementare in città un programma di accessibilità alla residenzialità e fiscalità agevolate per docenti, ricercatori e studenti, rafforzare l'offerta formativa, potenziare i servizi agli studenti e ai lavoratori, e rafforzare l'identità delle università e degli istituti di formazione.

«È un accordo politico - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - su cosa possa essere fra dieci o vent'anni la città. Una scommessa, per immaginare la linea di marcia per i prossimi anni e attirare studenti europei». Allo scopo serviranno nuovi edifici per la residenzialità «che potranno essere costruiti su aree compromesse, a Santa Marta, nelle aree ex portuali e alla Marittima».

«Ho in mente un numero: 30 mila tra studenti e docenti nei prossimi cinque o dieci anni - ha detto Renato Brunetta, presidente della fondazione - che potranno essere residenti a medio lungo termine.

Ma gli studenti non sono soddisfatti. «Continua a suonare paradossale parlare di un progetto che riguarda noi senza essere stati minimamente coinvolti - commenta Marco Dario, rappresentante in CdA Ca' Foscari di UDU Venezia - quello che è stato firmato oggi è un protocollo fumoso e pieno di retorica: intenti condivisibili, ma il fine non giustifica i mezzi. Stiamo parlando di enti pubblici e di luoghi del sapere che non hanno nulla da spartire con investitori privati, tantomeno adeguare l'offerta formativa alle esigenze di mercato, come annunciato sui giornali pochi mesi fa. E' ridicolo parlare di raddoppio degli studenti se, ad oggi, i servizi messi in campo non bastano nemmeno per coprire i bisogni dell'attuale comunità studentesca».