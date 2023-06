Affitti, il sindaco Brugnaro: «Non c'è certezza sulla proprietà privata, paura di non riuscire a recuperare la casa»

VENEZIA - «Il problema vero degli affitti e della mancanza di case è che si dovrebbe affrontare il tema della proprietà privata con disincanto e onestà intellettuale». Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenuto in collegamento video all'evento "Dialoghi sull'abitare", promosso dal Comune di Napoli, con la collaborazione di Anci, Università Federico II e una rete di amministrazioni locali.

Secondo Brugnaro, «in Italia va detto con chiarezza che non c'è certezza sulla proprietà privata: se un proprietario affitta la casa non è poi più così sicuro di poterla riprendere perché non c'è solo la paura di non ricevere l'affitto, ma anche la paura di non recuperare la casa perché gli sfratti per giusta causa non vengono eseguiti».

Dei giorni scorsi la polemica che ha scosso diverse città italiane Venezia in testa, proprio sul problema degli affitti. A sollevare il problema sono stati gli studenti universitari, seguiti poi da tutti coloro che faticano a trovare casa perché sono partite Iva o non hanno contratti a tempo indeterminato come richiesto da moltissime agenzie.