Asserragliato in casa minaccia la moglie con una pistola, allarme dei vicini: blitz della polizia

VENEZIA - Un uomo si è asserragliato in casa questo pomeriggio - 18 dicembre - a Venezia, in campiello dei Furlani, a Castello. Sul posto la polizia, chiamata dai vicini di casa, spaventati per le urla che provenivano dall'appartamento dell'uomo, già noto alla polizia. Dopo aver tentato un dialogo, gli agenti della questura hanno messo in atto il blitz trovando l'uomo con una pistola puntata al collo della moglie.

Quando l'hanno disarmato, si è scoperto che la pistola era un'arma giocattolo. E' stato denunciato per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: 16:35

