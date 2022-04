FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Carburante scontato per valorizzare il turismo. Nonostante la crisi energetica che ha fatto salire il prezzo del petrolio e nonostante il cantiere ancora attivo per la realizzazione della terza corsia, il distributore a marchio Esso gestito da Gianluigi Salvinetti, nell'area di servizio di Fratta Sud, lungo l'A4 in direzione Trieste, tra Portogruaro e Latisana, ha scelto di contenere al massimo i prezzi del carburante (sarebbero i più bassi di tutta la rete autostradale italiana).

Il costo della benzina è di 1,69 euro a litro mentre quello del gasolio di 1,76. Prezzi competitivi non solo rispetto ad altri distributori lungo l'A4 (a Duino, ad esempio, il prezzo della benzina è di 2,16 euro, mentre quello del gasolio di 2,25 euro al litro) ma anche rispetto a stazioni di servizio che si trovano lungo la rete stradale secondaria.



SPRINT AL TURISMO

Salvinetti, che gestisce 20 impianti in tutto il Nord Italia, ha spiegato che non è la prima volta che intraprende una scelta di questo tipo per un territorio a vocazione turistica come il Veneto orientale, che attraverso l'A4 fa arrivare sulle spiagge migliaia di visitatori stranieri. «I margini di guadagno sono molto stretti e al di sotto di questi costi è impossibile andare. Questa politica di contenimento dei prezzi del carburante, analoga a quella portata avanti da molte catene della grande distribuzioni che gestiscono anche aree di servizio, ha spiegato il gestore , è finalizzata da un lato a valorizzare il nostro market presente nell'area di Fratta Sud, dall'altro a premiare i turisti che scelgono questo territorio di confine molto ricercato per la sua offerta balneare e non solo».