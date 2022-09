Caro-carburante, pubblicizzano prezzi più bassi rispetto a quelli praticati ai clienti: dove sono gli 11 distributori truffa

VENEZIA - Hanno approfittato dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici per truffare i propri clienti. Nei guai undici distributori di carburante in tutto il territorio veneziano che pubblicizzavano prezzi più bassi di gas, benzina e gasolio rispetto a quelli effettivamente praticati ai clienti. In queste ultime settimane, in relazione al perdurare degli aumenti dei prezzi praticati al pubblico dei carburanti e dell’accresciuto traffico stradale legato al periodo estivo, le Fiamme Gialle veneziane hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, avviando mirati riscontri nei confronti degli impianti di distribuzione di carburanti.

I distributori con truffa

I controlli hanno puntato ad individuare eventuali manovre speculative e anticoncorrenziali a danno dei consumatori finali ovvero pratiche commerciali scorrette quali l’inosservanza degli obblighi di esposizione e di pubblicizzazione dei prezzi. Oltre 30 i controlli svolti hanno consentito di rilevare 11 presunti casi di irregolarità presso distributori che si trovano nei comuni di Venezia (Mestre), Jesolo, Salzano, Musile di Piave, Mira, Cavarzere e Chioggia.

L'inganno e la multa

In particolare, ai titolari sono state contestate violazioni quali l’omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati dal distributore attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” ovvero la comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato al pubblico o ancora l’irregolare pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti commercializzati. Per queste violazioni, sono stati interessati i Comuni competenti per territorio in quanto titolari del potere di fare le previste sanzioni amministrative, comprese, per tutte e tre le casistiche accertate, tra un minimo di 516,00 ed un massimo di 3.098 euro.