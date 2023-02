Venezia. Si apre il Carnevale con la parata in Canal Grande: «In testa alla sfilata dei sognatori, un unicorno»

VENEZIA - Sabato 4 febbraio alle ore 20 sul Canal Grande andrà in scena l’Opening Parade “Original Dreamers”, che aprirà ufficialmente “Take Your Time For The Original Signs”.

Il maestoso palcoscenico navigante di “Original Dreamers” scivolerà lentamente sulle acque del Canal Grande, con un percorso di circa un’ora che partirà dalla Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia per giungere in Bacino San Marco. Si tratta di un suggestivo spettacolo che metterà in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca veneziana, grazie ad artisti, colori, giochi di luce e musica, e che saprà trasportare il pubblico in un’atmosfera festosa e ancestrale.

La parata di Carnevale

A capitanare la parata dei sognatori un Unicorno, creatura magica che trasporterà gli spettatori verso la magia unica e fantastica del Carnevale di Venezia. Su uno sfondo bianco come le pietre fondanti dell’architettura della città lagunare, cinquanta artisti vestiti con le splendide creazioni degli storici Atelier veneziani faranno vivere di colore e arte le rive del famoso Canale.

Molteplici e poliedriche le maestranze artistiche coinvolte, con un quartetto lirico di straordinarie voci che interpreteranno le arie d’opera, con i corpi danzanti dei ballerini e acrobati che daranno vita al divertimento, con il fuoco che segnerà il calore e la passione della rinascita, con la rappresentazione della caccia al Toro con i suoi dodici maiali nel segno della tradizione, con i percussionisti che daranno ritmo a questo sogno viaggiante.

In questa kermesse fantastica si inserisce anche una Colombina delicata e scintillante: Alice Bars, Maria del Carnevale 2022, attraverserà il Canal Grande sino al Bacino San Marco, in un suggestivo viaggio verso l’inizio del Carnevale di Venezia 2023.

L’Opening Parade è una produzione di Vela Spa per il Carnevale di Venezia 2023, dal concept del Direttore artistico Massimo Checchetto con la regia di Enrica Crivellaro. Tra le maestranze artistiche coinvolte: Opera Fiammae; Psycodrummers; RandB. Collective; Compagnia l’Arte dei Mascareri; il quartetto lirico composto dalla soprano Silvia Celadin, il baritono Alberto Zanetti, il tenore Riccardo Gatto e il mezzosoprano Francesca Gerbasi; Viola Cappelli; la Maria del Carnevale 2022 Alice Bars; gli atelier veneziani Atelier Pietro Longhi, Antonia Sautter Creation, Nicolao Atelier, La Bauta; la Compagnia Teatrale Pantakin.

Linee deviate

In occasione della parata di apertura del Carnevale 2023 “Original Dreamers” che partirà dalla Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia e proseguirà lungo il Canal Grande fino al Bacino di San Marco le linee 1, 2, 4.1/4.2 e 5.1/5.2 vengono così modificate:

Linea 1: ultima corsa regolare da P.le Roma alle 19.57, vengono sospese le corse delle 20.09 e 20.21 nel tratto P.le Roma – S. Marco Vallaresso, mentre la corsa delle 20.37 è limitata a Rialto. Prima corsa regolare da P.le Roma per l’intero percorso alle 20.57. Durante tutto il periodo è regolare il tratto S. Zaccaria – Lido S.M.E.

Nella direzione opposta, ultima corsa regolare da Lido S.M.E. alle 18.44, dalle 18.56 alle 19.32 corse limitate a S. Tomà, dalle 19.44 alle 20.08 corse limitate a S. Marco Vallaresso, dalle 20.20 alle 20.44 corse limitate a S. Zaccaria. Prima corsa regolare da Lido S.M.E. per l’intero percorso alle 20.56.

Linea 2: regolare il servizio nella direzione S. Zaccaria – Giudecca – Tronchetto – P.le Roma – Rialto.

Nella direzione opposta, ultima corsa regolare da Rialto per Canal Grande – Tronchetto – Giudecca alle 19.37. Sospeso il tratto Rialto – P.le Roma dalle 19.49 alle 20.25, mentre è regolare il servizio da P.le Roma per Tronchetto – Giudecca.

Linea 4.1: servizio regolare, ad eccezione della corsa in partenza da F.te Nove alle 19.54 che viene limitata a Tre Archi (fermata straordinaria). La partenza delle 20.18 da P.le Roma, con arrivo alle 20.41 a S. Zaccaria, è invece regolare.

Linea 4.2: servizio regolare, ad eccezione della corsa in partenza da S. Zaccaria alle 19.53 che viene limitata a P.le Roma. La corsa delle 20.43 da F.te Nove, con partenza dal capolinea di Tre Archi (fermata straordinaria) alle 20.29, è invece regolare.

Linea 5.1: servizio regolare, ad eccezione delle corse da Lido S.M.E delle 19.20 e 19.40 che vengono limitate a Tre Archi. Le corse delle 20.10 e 20.30 da P.le Roma sono invece regolari.

Linea 5.2: servizio regolare, ad eccezione delle corse da Lido S.M.E delle 19.32 e 19.52 che vengono limitate a P.le Roma. Le corse delle 20.18 e 20.38 da Tre Archi sono invece regolari.