SAN STINO - Manca davvero poco alla festa più colorata dell'anno. Il Carnevale di San Stino giunge alla 49esima edizione e torna con un calendario ricco di appuntamenti. Domenica 12 febbraio alle 14.30 strade e piazze del centro si animeranno con la grande sfilata della trentina di carri allegorici, gruppi mascherati e 2.500 figuranti provenienti da Veneto e Friuli.

L'ORGANIZZAZIONE

Il carnevale sanstinese è uno degli appuntamenti più importanti del Triveneto. Viene organizzato con passione dai volontari del Comitato carnevale nei tanti mesi di lavoro preparatorio. Il giorno della sfilata tutto funzionerà alla perfezione. Il risultato e la soddisfazione degli organizzatori sono condivisi con gli sponsor, i collaboratori, le comparse in maschera e i gruppi associati. Quest'anno, per motivi di sicurezza e per lasciare libero il più possibile alla viabilità viale Trieste, il circuito della sfilata è stato leggermente modificato. Come da tradizione, ad aprire la sfilata sarà la mascotte Micheasso. Il premio Personaggio dell'anno quest'anno è particolare. Viene assegnato alla memoria di Luigi Pedron, uno dei fondatori del carnevale sanstinese, e a cinque tra i primi collaboratori del carnevale: Mario Zuccolin, Annie Miotto, Flavio Migotto, Giuseppe Zanovello e Roberto Sacconato. Mai come in questa edizione era stato premiato un numero così numeroso di persone.

«È grazie a loro che 49 anni fa tutto è iniziato - evidenziano dal direttivo - Hanno avuto l'idea e il seme del carnevale ha attecchito. Erano accomunati da una sana amicizia. Estro e fantasia sono stati i motori che hanno animato l'azione di questi pionieri del carnevale». Confermato il premio speciale per i gruppi e i carri mascherati che otterranno il maggior numero di Mi Piace sulla foto della pagina Facebook del Carnevale. Dopo il grande successo dello scorso anno, è riconfermato il premio per la migliore coreografia. La giuria sarà composta da ragazzi della scuola primaria Don Michele Martina, coadiuvati da insegnanti e genitori. A completare gli eventi del carnevale saranno lo spettacolo pirotecnico e la diretta radiofonica della sfilata. Continua anche il gemellaggio tra il Carnevale Sanstinese ed il Carnevale dei Storti di Dolo: la data della celebre sfilata della Riviera è il 5 marzo. Al corteo mascherato ci saranno anche alcuni carri presenti alla sfilata di San Stino.