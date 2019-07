Venice Investment, indagato scottante: spunta il carabiniere promotore di Gaiatto

di Monica Andolfatto

PORTOGRUARO - Il mago del forex e l’appuntato., l’inchiesta non si ferma e apre sempre nuovi spunti investigativi. Il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, lo aveva detto. Ed ecco che tra gliper la maxi truffa da oltre 67 milioni di euro, spunta anche il nome di un, A.N., classe 1976, all’epoca dei fatti contestati in servizio nella stazione di Bibione e poi trasferito. Anche lui è di Portogruaro, e di, condannato la settimana scorsa a 15 anni e 4 mesi di reclusione per aver raggirato 2.700 risparmiatori, è amico d’infanzia. Il che certo non è un reato, ma il concorso nell’attività abusiva di raccolta del risparmio sì.