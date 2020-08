Caorle, fiamme in una tensostruttura: sequestrata l'intera area Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Incendio alle due di notte dell'11 agosto 2020 in via delle Rondini a: fiamme in una tensostruttura adibita ad esposizione ed eventi. I pompieri, arrivati da Portogruaro con due automezzi, hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intera struttura.Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.