VENEZIA - Due veneziani tra i dieci finalisti del Festival di Castrocaro che si sfideranno il prossimo 22 settembre nella serata ospitata nel centro di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La celebre manifestazione canora, quest'anno è condotta dal rapper Clementino. A valutare i partecipanti e a selezionare i finalisti, nella sede dell'Isola degli Artisti di Latina, un laboratorio discografico indipendente, è stata una giuria presieduta dal celebre direttore d'orchestra, compositore e musicista Beppe Vessicchio e, insieme a lui, in qualità di membri della giuria, c'erano anche il produttore esecutivo del Festival di Castrocaro Carlo Avarello e l'autore Salvatore Mineo.

LA PRESELEZIONE

I dieci finalisti sono partiti da una preselezione iniziale che si è svolta proprio a Castrocaro nelle prime settimane del mese di luglio 2023, con loro in quell'occasione si sono esibiti dal vivo oltre 250 artisti, tra questi meno di sessanta sono stati selezionati da una giuria composta dalla polistrumentista e compositrice Serena Brancale, dal cantautore Fiat 131 e dall'autore e produttore Manuel Finotti, e sono approdati nella sede dell'Isola degli Artisti.

LA STORIA

Il Festival di Castrocaro è una manifestazione musicale che nasce nel 1957 e mira ad individuare i nuovi talenti della musica italiana. I due veneziani selezionati insieme agli altri otto finalisti sono Nicole Vioto giovane cantante di 19 anni di Caorle e Alberto Boschiero, in arte Bosco, cantautore di 25 anni originario della provincia di Treviso ma adottato veneziano che oggi vive a Favaro Veneto.

Il palco del Festival di Castrocaro negli anni è stato un trampolino di lancio per molti volti noti del panorama musicale italiano come Mia Martini, Eros Ramazzotti, ma anche Laura Pausini e Zucchero. Anche alla conduzione del Festival, nel tempo si sono succeduti grandi artisti e nomi celebri nel mondo dello spettacolo, tra i quali Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Claudio Cecchetto, Paolo Bonolis, Amadeus, fino a Stefano De Martino insieme a Belen Rodriguez che hanno presentato le ultime edizioni.