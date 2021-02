A rubare nel negozio con tanto di trolley da riempire, si scatena un inseguimento fra le calli di Venezia

VENEZIA - Nelle primissime ore del mattino di ieri, sabato 13 febbraio, a seguito di una segnalazione telefonica al numero di emergenza 113, la volante Lagunare ha intercettato a Cannaregio tre soggetti, con al seguito due trolley, intenti ad armeggiare sulla porta d’ingresso di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di piccoli elettrodomestici.

Alla vista degli agenti, i tre si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto le due valigie, al cui interno erano stati già riposti diversi beni sottratti dal negozio.

Ne è nato un inseguimento a piedi attraverso le varie calli nonché i giardini di alcune abitazioni private, anche scavalcando i vari cancelli di cinta, fino a che gli agenti non sono riusciti a raggiungere due dei tre soggetti, che hanno allora provato ad affrontare fisicamente i poliziotti. Ne è scaturita una breve colluttazione, alla cui conclusione sono scattate le manette. I due uomini, arrestati per rapina, sono cittadini moldavi, dell’età di circa 25 anni, regolari sul territorio ed entrambi con precedenti specifici di polizia. I due sono stati condotti ieri mattina in udienza per direttissima, ove l’arresto è stato convalidato. In attesa di processo, è stato loro imposto l’obbligo di dimora, con divieto di lasciare la regione.

