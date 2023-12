Canaletto, inedita coppia di vedute veneziane all'asta in programma a Londra

VENEZIA - Una inedita coppia di capolavori veneziani del titano della pittura vedutista, Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (1697-1768) sarà protagonista dell'asta "Old Masters Part I" di Christiès giovedì 7 dicembre a Londra durante la Classic Week del 2023.

Raffigurante due dei suoi soggetti più suggestivi, questa eccezionale coppia di vedute fu dipinta intorno al 1734, quando Canaletto era all'apice delle sue capacità. Come la maggior parte delle sue opere più belle del periodo, le due tele furono quasi certamente dipinte per un committente inglese per il quale Joseph Smith, mercante, collezionista e poi console a Venezia, fungeva da agente. Il loro calibro è paragonabile alla grande sequenza di vedute sul Canal Grande, ora nella Royal Collection, e alla celebre serie dell'Abbazia di Woburn.

Francis Russell, vicepresidente di Christiès Uk, ha commentato: «Entrambi i quadri rappresentano vedute classiche che erano inevitabilmente molto richieste dai committenti di Canaletto. Canaletto aveva il genio di ricalibrare le sue composizioni, di variare sottilmente i suoi angoli di visione e di rivedere invariabilmente e completamente sia le sue barche che le sue figure. Sconosciuti in precedenza agli studiosi, questi capolavori esemplificano il lavoro di Canaletto all'apice della sua carriera».

Esistono documenti relativi ai pagamenti che John Russell, IV duca di Bedford, effettuò tra il 1734 e il 1766 a John Smith, fratello di Smith e agente a Londra, per la celebre serie di Canaletto a Woburn. Charles Beddington ha ipotizzato che questi quadri facessero parte della serie di quattro tele commissionate nel 1733 dalla sorella del duca di Bedford, Elizabeth contessa di Essex, e spedite da Smith entro il 18 settembre dell'anno successivo. Suo marito, William Capel III conte di Essex, era stato nominato ambasciatore a Torino nel 1732. La scelta dei soggetti suggerisce che Lady Essex potrebbe aver visto le due opere correlate già ordinate dal fratello mentre queste erano ancora a Venezia.

Fin dall'inizio della sua carriera di pittore di vedute, Canaletto sapeva che le sue rappresentazioni di Venezia condizionavano la visione di chi non l'aveva visitata, così come i ricordi di chi l'aveva visitata nell'ambito del Grand Tour. Era altrettanto consapevole del fatto che molti committenti richiedevano quadri che potessero essere appesi in coppia o come componenti di serie più lunghe e che, fornendo pendenti con punti di vista complementari o intersecanti - come nel caso di questa coppia - poteva offrire un'impressione tridimensionale del rapporto tra alcuni degli edifici chiave di Venezia.

Nel caso di questa coppia: lo spettatore è rivolto verso ovest per sperimentare l'intera drammaticità architettonica degli edifici che fiancheggiano il Canal Grande mentre questo si sposta verso il Bacino di San Marco e poi può girarsi verso destra per vedere il Molo e i grandi monumenti del cuore della città.