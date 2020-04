Venezia Calcio: c'è l'intesa con i calciatori niente stipendio a maggio e giugno

VENEZIA - ll Venezia FC ha raggiunto un'intesa con i calciatori, lo staff tecnico della Prima Squadra e i dirigenti del club che prevede la rinuncia ai compensi di maggio e giugno qualora il campionato non riprenda. Lo rende noto oggi la società lagunare. Qualora le competizioni sportive della stagione 2019-2020 riprendessero, la rinuncia riguarderebbe una sola mensilità. Il Venezia FC «ringrazia i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrato in questa situazione». Ultimo aggiornamento: 12:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA