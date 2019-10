Addio a Giancarlo Riato, storico "ds delle promozioni": in carriera ne ha conquistate dieci

MESTRE - Giancarlo Riato è morto ieri all'età di 76 anni: ex calciatore è stato poi uno storico direttore sportivo di diverse squadre della provincia di Venezia.



Riato era specialista in promozioni: in carriera ne ha festeggiate ben 10 di cui 4 al Salzano, 3 al Mestre, due a Crea e una a Maerne.



Nato a Mestre nel 1943, dopo un'onesta carriera da dilettante, iniziò da dirigente con il Crea allenato all'epoca da Renzo Rocchi. Negli anni 80 con la Fulgor Salzano ottenne le 4 promozioni, passando dalla Seconda Categoria alla Serie D.



Andò poi al Mestre dove con due promozioni di fila riportò gli arancioneri in C2.



Nella carriera di Riato anche esperienza con Martellago e Maerne, prima di ritornare ancora al Mestre dove ha conquistato il 10° salto di categoria di una lunghissima carriera, passando dalla Promozione all'Eccellenza.

