Cagnolina chiusa in un sacco, pestata e uccisa a bastonate, l'appello: «Aiutateci a trovare il responsabile»

PORTOGRUARO - In quel sacco abbandonato a bordo strada c'era una cagnolina morta. La aggiacchiante scoperta è stata fatta ieri mattina in via Campeio a Portogruaro, sulla doppia curva vicino la rotonda degli Alpini. E' stata una donna a trovare la cagnolina morta sul ciglio della strada, dentro un sacco, buttata via come spazzatura da ignoti senza scrupoli. "La carcassa non appare in avanzato stato di decomposizione, i segni visibili ritrovati sulla schiena della povera cagnolina e il sangue dal naso possono far pensare - spiega Andrea Marin, responsabile per Venezia e il Veneto della Lega Italiana Difesa Animali Ambiente - a un pestaggio con bastone o badile, oppure a un investimento stradale. Resta quindi da capire se sia stata uccisa volutamente per mano dell'uomo o involontariarmente per colpa di un incidente stradale".

Il rinvenimento è subito stato segnalato alle forze dell’ordine, che nel controllo non hanno trovata traccia del microchip. !La nostra speranza è che la cagnolina possa essere riconosciuta dal proprietario -spiega ancora Marin - e che soprattutto si possa risalire ai colpevoli, anche se l'impresa non è semplice. Chiediamo vengano avviate le indagini per capire chi ha ucciso la povera cagnolina e in che modo, controllando le telecamere della zona e interrogando chi può aver visto qualcosa". Il colpevole dovrà rispondere del reato di uccisione di animale, l'articolo 544 bis del codice penale, recita: "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni". "Chiediamo inoltre a chi ha visto qualcosa e può avere qualche informazione in merito di avvisare direttamente le forze dell'ordine, oppure può contattarci via mail a venezia@leidaa.info o telefonicamente chiamando la nostra referente di zona Erika al numero 351 6970568. La vicenda solleva molti interrogativi, ma anche alcune certezze: la vera bestia molto spesso è proprio l’uomo".