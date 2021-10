Cadavere di una donna in strada: è giallo su un possibile pirata della strada

CAORLE - Il cadavere a bordo strada in lungomare Trieste a Caorle: giallo sulla morte di una donna. A trovare il corpo, oramai privo di vita, questa mattina verso le 7.30 sono stati alcuni passanti. A terra, in prossimità dell'hotel "Doriana". Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento che non hanno potuto far altro che diagnosticare il decesso.

Con loro anche i carabinieri di Caorle che hanno avviato accertamenti sulla causa del decesso. Gli investigatori stanno cercando di capire se la donna, di circa 80 anni e che non aveva documenti con se, sia deceduta per malore o per altra causa. Non è escluso che sia rimasta investita da un veicolo ma solo le indagini potranno fare piena chiarezza.