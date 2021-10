Furgone si schianta contro un semaforo, grave l'autista. Indagini su un presunto "pirata"

PADOVA - Questa mattina, 5 ottobre, poco dopo le 5, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 47 in località Vaccarino a Piazzola sul Brenta per un furgone finito addosso un semaforo: ferito l’autista.

I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro, vagliando anche il possibile coinvolgimento di un’altra auto allontanatasi dal posto.

Le operazioni di soccorso dei vigli del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.